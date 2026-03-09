Por los derechos de las enfermeras y fisioterapeutas

El Sindicato de Enfermería, SATSE, reclama a las administraciones que no dejen la vida de estas profesionales sanitarias «en pausa»

Un año más, el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha lanzado una campaña con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8M, con el objetivo de continuar generando conciencia y sensibilización. Bajo el lema «Que no dejen tu vida en pausa» pretende visibilizar y denunciar los graves problemas de conciliación que sufren los/as profesionales de Enfermería y Fisioterapia en nuestro país.

Las/os enfermeras/os y las/os fisioterapeutas son profesiones históricamente ligadas al género. La desigualdad de género es una de las causas fundamentales de que no se les «valore, proteja, respete y se invierta en nosotras», apunta Eguzkiñe Basterretxea, responsable de Igualdad de SATSE Comunidad Valenciana. Esta campaña pone el foco en el derecho a la conciliación, que es vulnerado de manera permanente en un ámbito como el sanitario y que a diario recorta su vida. «La conciliación es un viejo problema al que nuestros empleadores no prestan la suficiente importancia, pero que como Sindicato peleamos cada día», comenta Eguzkiñe Basterretxea.

Las enfermeras y fisioterapeutas son vitales en la estructura del sistema sanitario. Sin embargo, mientras sostienen la vida de miles de personas, sus propias vidas quedan relegadas y en pausa por un sistema que no reconoce ni respeta su tiempo.

Para conocer la situación real de estas profesionales, el Sindicato ha realizado recientemente una encuesta para averiguar los problemas que existen a la hora de conciliar su vida laboral con la personal de las enfermeras y fisioterapeutas de la Comunidad y de todo el Estado. La encuesta arroja datos como que el 21% de los profesionales han solicitado un periodo de excedencia, mientras que el 28% ha solicitado un periodo o varios de reducción de jornada. El 15% de las enfermeras de la Comunidad se les ha denegado permisos y adaptaciones para conciliar sin motivación clara y otro 15% ha recibido comentarios despectivos o les han cuestionado la necesidad de tomarse este derecho.

El 48% de los profesionales ha renunciado a oportunidades de formación y el 22% a oportunidades laborales para poder conciliar. Dadas estas dificultades de conciliación, el 48% de los profesionales se ha planteado abandonar la profesión sanitaria en alguna ocasión, y el 13% de las profesionales de la Comunidad se lo plantea de forma recurrente.

La falta de conciliación tiene un impacto directo en la desigualdad entre mujeres y hombres. En una profesión mayoritariamente femenina, la falta de conciliación deja a la profesión sin alternativas reales, surgiendo la brecha salarial, la brecha de pensiones y la brecha del tiempo y la precariedad.

«La conciliación es, por tanto, una cuestión de justicia social. No puede haber igualdad si las mujeres tienen que elegir entre cuidar o trabajar, entre progresar o sostener a su familia, entre la salud y su propio empleo», reividica Basterretxea.

Soluciones

El Sindicato lleva años trabajando en las diferentes mesas y ámbitos de negociación para que se adopten todas las actuaciones necesarias para acabar con la falta de conciliación.

«En este 8 de marzo, las enfermeras y fisioterapeutas decimos alto y claro que no vamos a seguir pagando la falta de conciliación con nuestra salud, nuestro tiempo y nuestro futuro. La conciliación no es un privilegio, es un derecho laboral fundamental y una condición imprescindible para una sanidad pública de calidad. Reclamamos, en definitiva, que no dejen nuestra vida en pausa», sentencia la responsable.