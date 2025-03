Natàlia Enguix Vicepresidenta de la Diputación de Valencia

«S’han duplicat les ajudes públiques per als ajuntaments»



Quines són les principals línies d’actuació de la Diputació de València en matèria d’igualtat? En què s’ha avançat en els últims dos anys?



La igualtat és una àrea transversal que impregna totes les polítiques públiques que desenvolupem des de la vicepresidència primera. Per això, no considerem la igualtat com un àrea concreta sinó com una àrea total. Per això, hem desenvolupat accións per integrar la perspectiva de gènere en diferents programes i projectes de la Diputació de València com és l’elaboració d’una guia perquè els municipis incorporen la perspectiva de gènere en les inversions que estan executant a través del Pla Obert d’Inversions, la gira de Pep Gimeno Botifarra ‘Les veus Secretes’, la celebració de la edició vintena del Feminari, exposicions en col·laboració amb l’àrea de Cultura o la Universitat de València. Unes accions que complementen les subvencions a ajuntaments i associacions; les quals precisament hem publicat aquest any ja i que permetran als ajuntaments, mancomunitats, consorcis i associacions desenvolupar accions pel foment de la igualtat durant tot l’any. La línia per a ajuntaments, mancomunitats i consorcis membres de la Xarxa contra la violència de gènere disposa d’1.040.000 euros ampliables en 460.000; i la d’associacions 180.000 euros ampliables en 70.000. Així que podríem dir que un dels majors avanços d’aquests dos anys és treballar la igualtat com un àrea transversal perquè és la única manera en la qual podrem assolir una igualtat real i efectiva, a més de trencar amb la imatge que les dones som víctimes, perquè, efectivament sofrim violència, però també som resilients i capaces de superar qualsevol dificultat.

Natàlia Engui Vicepresidenta de la Diputación de Valencia

Els municipis xicotets solen tindre més dificultats per a implementar polítiques d’igualtat per falta de recursos. Què està fent la Diputació per a garantir que estes polítiques arriben a tot el territori?

Els municipis més xicotets el que necessiten són precisament recursos i des de la Diputació de València el que estem fent es garantir que disposen d’eixes recursos. S’han augmentat les subvencions per als 236 municipis que formen part de la Xarxa contra la Violència de Gènere. S’han duplicat les ajudes públiques a les que totes les entitats i ajuntaments que poden optar. Unes ajudes que són, a més, prepagables; aquest detall és molt important perquè permet que una vegada se’ls concedeix l’ajuda els municipis disposen immediatament dels diners per poder dur a terme accions i alleugerar eixa pressió econòmica que solen sofrir. A més a més, aquestes ajudes s’han convocat dos meses abans que en 2024 i molts mesos abans que en l’anterior legislatura, el que facilita també que les entitats i ajuntaments puguen desenvolupar els seus projectes de foment de la Igualtat, i també les campanyes de sensibilització enfront de qualsevol tipus de violència exercida contra les dones.

La violència de gènere continua sent una realitat alarmant. Quins programes ha impulsat la Diputació per a la prevenció, detecció i atenció a les víctimes?

Des de la Diputació de València tenim molt clar que la violència de gènere és un dels majors drames socials a les quals ens hem d’enfrontar, no sols nosaltres com a Diputació sinó tota la societat en general; i més, en un moment, on escoltem discursos negacionistes. Per això, per a nosaltres, la Xarxa de Municipis protegits contra la violència de gènere és clau per a nosaltres. De fet, en octubre de 2024, es van sumar 25 nous municipis a la xarxa, arribant a un total de 236 ajuntaments adherits, la qual cosa cobreix el 90 % de la província de València. Una xifra important perquè després de la renovació del reglament, que va incloure entre d’altres actualitzacions, la possibilitat que les mancomunitats i consorcis formaren part d’aquesta xarxa, assegurem una major eficàcia en les accions conjuntes que desenvolupem per a la prevenció de la violència masclista. L’aposta per la lluita contra la violència de gènere és ferma i, per això, a través de campanyes, i tallers dirigits als i les joves, el futur de la nostra societat alhora que hem intensificat la formació de professionals de tots els cossos i forces de seguretat i agents implicació en l’atenció a una víctima perquè la detecció temprana és fonamental per identificar senyals de violència i ajudar-les.

Com està treballant la Diputació per a fomentar la igualtat en l’àmbit laboral i trencar sostres de vidre en les administracions i institucions municipals?

Una de les accions més importants que hem impulsat és la creació de plans d’igualtat específics en els ajuntaments, que inclouen mesures per garantir la igualtat d’oportunitats en els processos de selecció de personal i per combatre la segregació horitzontal i vertical en els llocs de treball públics, encara que aquesta segregació continua sent una realitat en el nostre entorn. Creiem que és fonamental que les dones puguen accedir a càrrecs de direcció, i per això oferim recursos perquè els ajuntaments incorporen aquestes pràctiques en la seua gestió diària. Si des de les administracions públiques fomentem la igualtat i garantim, a través de les lleis, la representació de les dones, el 50 % de la població, en càrrecs de direcció, marquem el camí perquè els sectors privats s’adherisquen a aquest tipus d’accions que ens apropen a una igualtat real i a una correcta representació de la dona en la societat.

L’educació i la sensibilització són claus per a aconseguir una societat més igualitària. Quines iniciatives s’han posat en marxa en escoles i instituts per a treballar la igualtat des de la base?

Un dels projectes que demostra la transversalitat de l’àrea d’igualtat són els Premis a l’Escola impulsats des de Memòria Democràtica. Són uns premis que, aquest any, es dedicaran a les dones com a les primeres guardianes de la memòria. Crec que és important apropar i desenvolupar projectes que visibilitzen la dona en diferents àmbits perquè els i les més joves coneguen la seua història. La història normalment ha estat contada per homes i, això ha fet, que ells siguen els protagonistes, però això no significa que les dones no hagen tingut presència en cap moment. Aquest projecte és un clar exemple junt a també, per exemple, un concurs literari dedicat a Maria Jabalina mostren la nostra voluntat i dedicació per donar a conèixer les dones en diferents àmbits.

Quins reptes queden per davant en matèria d’igualtat en l’àmbit municipal? Quines polítiques li agradaria consolidar abans d’acabar la legislatura?

El principal repte és garantir que les polítiques d’igualtat arriben a tots els municipis de la província de València perquè, actualment, les disparitats entre grans ciutats i municipis és encara gran. Per això, estem treballant en incrementar els recursos, que les ajudes siguen prepagables perquè un pressupost econòmic modest no siga un impediment per dur a terme polítiques de promoció de la igualtat. De fet, que les ajudes siguen prepagables facilita que més entitats es presenten; del 2023 al 2024 es va triplicar el número d’associacions que es van presentar. Aquest any, les ajudes, a més, s’han publicat abans. És un pas molt important en aquest sentit, i per això, continuarem els propers anys en esta mateixa línia. A més a més, volem impulsar la Xarxa de Municipis protegits contra la violència de gènere perquè aquesta xarxa és fonamental en el treball per a la prevenció de la violència de gènere en municipis de tamany menut a municipis més grans. Crec un dels altres reptes que tenim és, precisament, garantir l’empoderament de les dones tant grans com més joves.