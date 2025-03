Embalajes Licar, líderes en el sector de la venta por impulso

Una micro pyme que sigue con la misma ilusión de sus inicios trabajando con multinacionales de referencia y las mejores marcas del mercado

Fundada en 1993 por Luís Lillo Amador, y actualmente dirigida por su hija Carolina Lillo, Licar es una empresa familiar nacida en Alzira del ingenio y la pasión por la innovación. «Son precisamente estos dos valores los que nos llevan a desarrollar el que hoy es nuestro producto estrella: las tiras expositoras adhesivas para todo tipo de envases, flexibles, rígidos, bolsas y pouch», cuenta Carolina Lillo, CEO de la compañía. El objetivo de esta empresa líder es ofrecer soluciones personalizadas e innovadoras para dar servicio a la venta por impulso y venta cruzada, mejorando la visibilidad y la comunicación de cada producto de sus clientes hacia el público final en cualquier punto de venta.

Carolina Lillo, CEO de la compañía.

En Licar desarrollan a la vez otra línea de negocio, «somos distribuidores con exclusividad de una importante empresa internacional de la cinta rasgadora adhesiva, un abre fácil para todo tipo de envases de productos secos, galletas, cafés y productos frescos».

Desde sus inicios, Licar ha sido una empresa pionera en su filosofía de respeto al medio ambiente, destaca Carolina Lillo. «Esto es gracias a nuestros ecodiseños exclusivos, con los últimos materiales que van saliendo en el mercado. Nuestra máxima prioridad es conseguir para nuestros clientes la mejor combinación de servicio humano, calidad, precio, innovación y sostenibilidad». Por este motivo, Licar cuenta con los certificados ISO 9001 y 14001, para garantizar la mejor gestión de calidad y medioambiental.

«colgamos y exponemos las ilusiones de nuestros clientes»

Sus pilares fundamentales son trabajo en equipo, innovación, así como poner en valor sus productos y servicios, combinándolo con una buena colaboración interna entre trabajadores, proveedores y clientes, ofreciendo así la mejor comunicación del producto y la comodidad del cliente final.

«La transformación digital para las empresas en el siglo XXI está provocado importantes cambios en la sociedad y en el mundo empresarial. No sólo en la forma de crear empresas, también las ya existentes han necesitado redirigirse como la nuestra. Todo esto ha significado un avance y un reto para adaptarnos a los cambios que el sector nos impone, un valor añadido para todos los que queremos seguir en el ‘Tren del presente y Futuro’», asegura Carolina.

Destaca la continua evolución en la que siempre están inmersos, «en los últimos años, en Licar hemos cambiado tanto imagen, como modelo de negocio, como de gestión. Nos unimos así a la innovación permanente; sentimos que así se nos exige constantemente. Innovar y mejorar es un reto diario siempre presente en el trabajo para así evolucionar».

Una mujer multidisciplinar

Carolina es una mujer multidisciplinar. «He tenido la suerte de dedicarme a varios sectores en mi vida: primero al deporte profesional como jugadora de tenis y, aunque me retiré muy temprano, siempre he estado ligada al deporte de mi vida. De hecho, cuando el tiempo me lo permite, compito en el circuito ITF senior, hace dos años, quedamos terceras del mundo con mi equipo representando a España. También he trabajado llevando grupos de competición femenina en la Federación Madrileña de Tenis, porque aparte de diseñadora gráfica publicitaria, soy entrenadora nacional de tenis y ‘coach’ especialista en deporte y empresas».

Pero no solo el deporte ha sido y es importante en su vida, «estuve trabajando en el sector político -confiesa Carolina- áreas muy diferentes pero me he dado cuenta de que los tres reúnen un requisito importante: la implicación personal y formación continua es imprescindible para crear habilidad con determinación, esfuerzo y constancia. Son perfectos para estar actualizados, donde nos podemos equivocar, algo que es incluso necesario, porque la equivocación es nuestro mejor maestro. Esa experiencia es la que nos hace crecer pero también saber actuar ante situaciones adversas, no sólo a nivel profesional sino también, por supuesto, a nivel personal».

Pero no son pioneros solo en la innovación, sino en algunos aspectos más. «Algo que admiro de mi padre, entre otras muchas otras cosas, es que siempre ha contratado en su mayoría a mujeres. Ha sido respetado y muy querido por ello. Es el hombre de mi vida, mi referente en todo», confiesa Carolina.

Licar tiene una impecable trayectoria de 32 años como empresa en un sector cada vez más competitivo. «Entre mi equipo quiero destacar una mujer profesional, incansable y comprometida, Mª Jesus Caballero, la mano derecha de mi padre, que lleva casi desde los inicios de la empresa. Tengo la suerte de tenerla a mi lado, y no quiero dejar de destacarla porque su papel siempre ha sido muy importante y lo sigue siendo en esta andadura donde los tiempos en el sector empresarial son cada día un reto, donde el trabajo en equipo trasciende al externo. Es por ello que poder encontrar, y haberme encontrado en este camino tan apasionante, empresas y sobre todo personas que son tan valientes y comprometidas es todo un orgullo. Siento que juntos caminamos hacia un mismo rumbo».